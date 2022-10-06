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6 октября, 09:31

Беннасер отреагировал на крупное поражение «Милана» от «Челси»

Виктория Кравченко
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Хавбек «Милана» Исмаэль Беннасер поделился мнением о поражении от «Челси» (0:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Неприятно проигрывать таким образом. В Лиге чемпионов надо показывать более высокий уровень. Мы разберем эту неудачу и исправим все ошибки, которые были допущены», — цитирует Беннасера Amazon Prime.

После трех туров «Челси» занимает 2-е место в группе Е, набрав 4 очка. «Милан» с 4 очками располагается на 3-й строчке, уступая синим по дополнительным показателям.

Юссеф Аит-Беннассер
ФК Милан
ФК Челси
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