Что нужно «Зениту» для выхода в плей-офф Лиги чемпионов

Даже победа над «Бенфикой» не гарантирует российскому клубу выход в 1/8 финала.

10 декабря. Бенфика — Зенит. Лион — Лейпциг

Турнирная ситуация в группе G сложилась так, что даже победа в Лиссабоне не обеспечит команде Сергея Семака выход в 1/8 финала турнира, а поражение грозит вылетом из еврокубков.

И В Н П М О 1. Лейпциг 5 3 1 1 8-6 10 2. Зенит 5 2 1 2 7-6 7 3. Лион 5 2 1 2 7-6 7 4. Бенфика 5 1 1 3 7-11 4

«Зенит» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если:

— не уступит «Бенфике», а «Лион» не обыграет «Лейпциг»;

— проиграет «Бенфике», а «Лейпциг» победит «Лион». При таком раскладе три команды наберут по семь очков, но «Зенит» окажется выше по дополнительным показателям — очкам в личных встречах.

Личные встречи

В Н П О 1. Зенит 2 1 1 7 2. Бенфика 2 0 2 6 3. Лион 1 1 2 4

Однако может сложиться ситуация, при которой даже победа над «Бенфикой» оставит «Зенит» без плей-офф Лиги чемпионов. Если «Лион» обыграет «Лейпциг», то три команды наберут по десять очков. И питерцы уступят соперникам по результатам личных встреч.

Личные встречи

В Н П О 1. Лион 2 1 1 7 2. Лейпциг 2 0 2 6 3. Зенит 1 1 2 4

Если «Зенит» проиграет в Лиссабоне со счетом 0:2 или с разницей в три и более мяча, а «Лион» не уступит дома «Лейпцигу», то у сине-бело-голубых и «Бенфики» будет по семь очков. В таком случае команда Сергея Семака не попадет даже в Лигу Европы, так как опустится на четвертое место из-за худшей разности мячей в матчах с португальцами.

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры