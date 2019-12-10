Что нужно «Зениту» для выхода в плей-офф Лиги чемпионов
10 декабря. Бенфика — Зенит. Лион — Лейпциг
Турнирная ситуация в группе G сложилась так, что даже победа в Лиссабоне не обеспечит команде Сергея Семака выход в 1/8 финала турнира, а поражение грозит вылетом из еврокубков.
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Лейпциг
|
5
|
3
|
1
|
1
|
8-6
|
10
|
2. Зенит
|
5
|
2
|
1
|
2
|
7-6
|
7
|
3. Лион
|
5
|
2
|
1
|
2
|
7-6
|
7
|
4. Бенфика
|
5
|
1
|
1
|
3
|
7-11
|
4
«Зенит» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если:
— не уступит «Бенфике», а «Лион» не обыграет «Лейпциг»;
— проиграет «Бенфике», а «Лейпциг» победит «Лион». При таком раскладе три команды наберут по семь очков, но «Зенит» окажется выше по дополнительным показателям — очкам в личных встречах.
Личные встречи
|
|
В
|
Н
|
П
|
О
|
1. Зенит
|
2
|
1
|
1
|
7
|
2. Бенфика
|
2
|
0
|
2
|
6
|
3. Лион
|
1
|
1
|
2
|
4
Однако может сложиться ситуация, при которой даже победа над «Бенфикой» оставит «Зенит» без плей-офф Лиги чемпионов. Если «Лион» обыграет «Лейпциг», то три команды наберут по десять очков. И питерцы уступят соперникам по результатам личных встреч.
Личные встречи
|
|
В
|
Н
|
П
|
О
|
1. Лион
|
2
|
1
|
1
|
7
|
2. Лейпциг
|
2
|
0
|
2
|
6
|
3. Зенит
|
1
|
1
|
2
|
4
Если «Зенит» проиграет в Лиссабоне со счетом 0:2 или с разницей в три и более мяча, а «Лион» не уступит дома «Лейпцигу», то у сине-бело-голубых и «Бенфики» будет по семь очков. В таком случае команда Сергея Семака не попадет даже в Лигу Европы, так как опустится на четвертое место из-за худшей разности мячей в матчах с португальцами.
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