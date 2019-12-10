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Что нужно «Зениту» для выхода в плей-офф Лиги чемпионов

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Болельщики «Зенита»: будет ли евровесна в Лиге чемпионов? Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Болельщики «Зенита»: будет ли евровесна в Лиге чемпионов? Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Теги:
Даже победа над «Бенфикой» не гарантирует российскому клубу выход в 1/8 финала.

10 декабря. Бенфика — Зенит. Лион — Лейпциг

Турнирная ситуация в группе G сложилась так, что даже победа в Лиссабоне не обеспечит команде Сергея Семака выход в 1/8 финала турнира, а поражение грозит вылетом из еврокубков.

И

В

Н

П

М

О

1. Лейпциг

5

3

1

1

8-6

10

2. Зенит

5

2

1

2

7-6

7

3. Лион

5

2

1

2

7-6

7

4. Бенфика

5

1

1

3

7-11

4

«Зенит» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если:

— не уступит «Бенфике», а «Лион» не обыграет «Лейпциг»;

— проиграет «Бенфике», а «Лейпциг» победит «Лион». При таком раскладе три команды наберут по семь очков, но «Зенит» окажется выше по дополнительным показателям — очкам в личных встречах.

Личные встречи

В

Н

П

О

1. Зенит

2

1

1

7

2. Бенфика

2

0

2

6

3. Лион

1

1

2

4

Однако может сложиться ситуация, при которой даже победа над «Бенфикой» оставит «Зенит» без плей-офф Лиги чемпионов. Если «Лион» обыграет «Лейпциг», то три команды наберут по десять очков. И питерцы уступят соперникам по результатам личных встреч.

Личные встречи

В

Н

П

О

1. Лион

2

1

1

7

2. Лейпциг

2

0

2

6

3. Зенит

1

1

2

4

Если «Зенит» проиграет в Лиссабоне со счетом 0:2 или с разницей в три и более мяча, а «Лион» не уступит дома «Лейпцигу», то у сине-бело-голубых и «Бенфики» будет по семь очков. В таком случае команда Сергея Семака не попадет даже в Лигу Европы, так как опустится на четвертое место из-за худшей разности мячей в матчах с португальцами.

Бенфика — Зенит

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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