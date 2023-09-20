«Бенфика» сыграет с «Ред Булл Зальцбургом» в групповом турнире Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 20 сентября, в среду. Матч пройдет на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов в перекличке. Ключевые события противостояния «Бенфика» — «Зальцбург» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире можно посмотреть на сайте matchtv.ru. Начало трансляции — 21.45 по московскому времени.

Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».

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