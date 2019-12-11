Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Бенфика» в третий раз выбила «Зенит» из еврокубков

02:11
Теги:

«Зенит» уступил «Бенфике» в матче шестого тура Лиги чемпионов и завершил выступление в евросезоне-2019/20. Примечательно, что сине-бело-голубые в третий раз вылетели из еврокубков после неудачи в игре с лиссабонцами.

В сезонах-2011/12 и -2015/16 «Бенфика» останавливала питерцев на стадии 1/8 финала. В сезоне-2014/15 «Зенит» одержал две победы над португальцами, но занял третье место в группе. (Кирилл Бурдаков)

Матчи «Зенита» и «Бенфики» в Лиге чемпионов

Сезон

Стадия

Первый матч

Второй матч

2011/12

1/8 финала

3:2 (д)

0:2 (г)

2014/15

Гр.турнир

2:0 (г)

1:0 (д)

2015/16

1/8 финала

0:1 (г)

1:2 (д)

2019/20

Гр.турнир

3:1 (д)

0:3 (г)

Итого: +4=0-4, мячи 10-11.

Бенфика — Зенит

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир