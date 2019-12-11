«Бенфика» в третий раз выбила «Зенит» из еврокубков

«Зенит» уступил «Бенфике» в матче шестого тура Лиги чемпионов и завершил выступление в евросезоне-2019/20. Примечательно, что сине-бело-голубые в третий раз вылетели из еврокубков после неудачи в игре с лиссабонцами.

В сезонах-2011/12 и -2015/16 «Бенфика» останавливала питерцев на стадии 1/8 финала. В сезоне-2014/15 «Зенит» одержал две победы над португальцами, но занял третье место в группе. (Кирилл Бурдаков)

Матчи «Зенита» и «Бенфики» в Лиге чемпионов

Сезон Стадия Первый матч Второй матч 2011/12 1/8 финала 3:2 (д) 0:2 (г) 2014/15 Гр.турнир 2:0 (г) 1:0 (д) 2015/16 1/8 финала 0:1 (г) 1:2 (д) 2019/20 Гр.турнир 3:1 (д) 0:3 (г)

Итого: +4=0-4, мячи 10-11.

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