«Бенфика» в третий раз выбила «Зенит» из еврокубков
«Зенит» уступил «Бенфике» в матче шестого тура Лиги чемпионов и завершил выступление в евросезоне-2019/20. Примечательно, что сине-бело-голубые в третий раз вылетели из еврокубков после неудачи в игре с лиссабонцами.
В сезонах-2011/12 и -2015/16 «Бенфика» останавливала питерцев на стадии 1/8 финала. В сезоне-2014/15 «Зенит» одержал две победы над португальцами, но занял третье место в группе. (Кирилл Бурдаков)
Матчи «Зенита» и «Бенфики» в Лиге чемпионов
|
Сезон
|
Стадия
|
Первый матч
|
Второй матч
|
2011/12
|
1/8 финала
|
3:2 (д)
|
0:2 (г)
|
2014/15
|
Гр.турнир
|
2:0 (г)
|
1:0 (д)
|
2015/16
|
1/8 финала
|
0:1 (г)
|
1:2 (д)
|
2019/20
|
Гр.турнир
|
3:1 (д)
|
0:3 (г)
Итого: +4=0-4, мячи 10-11.
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