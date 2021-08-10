«Бенфика» — «Спартак»: Жоау Мариу открыл счет во второй тайме
23:15
Полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу забил гол в матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Спартака». Он открыл счет в начале второго тайма — 1:0.
После серии отскоков мяч оказался в ногах у Мариу, который точным ударом отправил его в ворота.
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