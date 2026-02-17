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«Бенфика» — «Реал»: Мбаппе и Винисиус сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент

Стали известны стартовые составы на матч между «Бенфикой» и «Реалом» в стыковом раунде Лиги чемпионов.

Игра пройдет в Лиссабоне 17 февраля. Начало — в 23.00 по московскому времени.

»Бенфика»: Трубин, Даль, Отаменди, Араужо, Дедич, Баррейро, Эурснес, Шьелдеруп, Престианни, Рафа Силва, Павлидис.

»Реал»: Куртуа, Каррерас, Хейсен, Рюдигер, Александр-Арнолд, Камавинга, Тчуамени, Вальверде, Винисиус Жуниор, Мбаппе, Гюлер.

Лига чемпионов. Стыковые матчи.
17 февраля, 23:00. Да Луш (Лиссабон)
Бенфика
0:1
Реал

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Лига чемпионов: онлайн трансляция первых стыковых матчей 17&nbsp;февраля 2026 года.«Бенфика» — «Реал», «Монако» — «ПСЖ», «Галатасарай» — «Ювентус», «Боруссия» — «Аталанта»: онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

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Винисиус Жуниор
Килиан Мбаппе
Лига чемпионов УЕФА
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ФК Реал
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