«Бенфика» Моуринью после первого тайма обыгрывает «Реал» в Лиге чемпионов

«Бенфика» после первого тайма на своем поле обыгрывает «Реал» в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:1.

Счет на 30-й минуте открыл форвард мадридцев Килиан Мбаппе. Спустя шесть минут хозяева отыгрались благодаря голу Андреаса Шельдерупа. На 45+5-й минуте Вангелис Павлидис с пенальти вывел команду Жозе Моуринью вперед.

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.

28 января, 23:00. Да Луш (Лиссабон)

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матчей заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов.