«Бенфика» Моуринью после первого тайма обыгрывает «Реал» в Лиге чемпионов
«Бенфика» после первого тайма на своем поле обыгрывает «Реал» в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:1.
Счет на 30-й минуте открыл форвард мадридцев Килиан Мбаппе. Спустя шесть минут хозяева отыгрались благодаря голу Андреаса Шельдерупа. На 45+5-й минуте Вангелис Павлидис с пенальти вывел команду Жозе Моуринью вперед.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матчей заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов.
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Судейство
4 авг 14:21
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