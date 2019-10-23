«Бенфика» победила «Лион» в группе «Зенита»

«Бенфика» обыграла «Лион» со счетом 2:1 в домашнем матче Лиги чемпионов. В составе португальской команды отличились Рафа Силва и Пиззи, у французской — Мемфис Депай.

После 3 туров в группе G лидирует «Лейпциг» (6 очков), «Зенит» (4) — второй, на третьем месте — «Лион» (4), «Бенфика» (3) — четвертая.

Лига чемпионов

Группа G

«Бенфика» (Португалия) — «Лион» (Франция) — 2:1 (1:0)

Голы: Рафа Силва, 4 (1:0). Депай, 70 (1:1). Пиззи, 86 (2:1).

«Бенфика» (Португалия): Влаходимос, Гримальдо, Рубен Диаш, Франсишку Феррейра, Тавареш, Габриэл, Фернандеш, Флорентину, Сеферович (Винисиус, 59), Рафа Силва (Пиззи, 20), Серви (Рауль де Томас, 78).

«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Коне, Денайер, Дюбуа, Тузар, Ауар (Рейне-Аделаида, 88), Депай, Дембеле, Корне (Траоре, 66), Террье (Тиагу Мендес, 56).

Предупреждения: Марселу, 10. Дембеле, 26. Коне, 38. Пиззи, 42. Фернандеш, 59.

Судья: Кружляк (Словакия).

23 октября. Лиссабон. Стадион «Да Луш».

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