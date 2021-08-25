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«Бенфика» переименовала свой Twitter в честь Влаходимоса

00:50
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«Бенфика» переименовала свой англоязычный Twitter в честь голкипера команды Одиссеоса Влаходимоса. Он сумел не пропустить в ответном матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов против ПСВ (0:0).

Twitter получил временное название «Бенфикадиссеас». Ранее аккаунт клуба в этой соцсети переименовывали в честь Романа Яремчука — «Бенфикачук».

Команда победила по сумме двух матчей и вышла в основной раунд ЛЧ. Twitter позднее назвали по-другому — «Бенфика» в Лиге чемпионов.

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Евгений Петров все материалы автора

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