«Бенфика» опубликовала заявление после расистского скандала в матче с «Реалом»

«Бенфика» на сайте опубликовала заявление после расистского скандала в матче с «Реалом» (0:1) в первой игре стыкового раунда Лиги чемпионов.

Единственный гол в матче забил нападающий мадридцев Винисиус Жуниор. После одного из эпизодов бразилец пожаловался арбитру на расистские оскорбления в свой адрес. По информации испанских СМИ, оскорбления на расовой почве в адрес форварда могли исходить от аргентинского полузащитника «Бенфики» Джанлуки Престианни. Из-за этих событий игра была остановлена на десять минут.

«Бенфика» в духе полного сотрудничества, прозрачности, открытости и ясности рассматривает шаги, объявленные УЕФА в связи с предполагаемым эпизодом проявления расизма в матче против «Реала».

Клуб четко и недвусмысленно подтверждает свою историческую непоколебимую приверженность защите ценностей равенства, уважения и инклюзивности, которые соответствуют основным ценностям его фонда и главным символом которых является Эйсебио.

«Бенфика» вновь заявляет, что полностью поддерживает и верит в версию, представленную игроком Джанлукой Престианни, чье поведение в клубе всегда основывалось на уважении к соперникам, институтам и принципам, которые определяют идентичность «Бенфики». Клуб сожалеет о клеветнической кампании, которой подвергся игрок», — говорится в заявлении лиссабонского клуба.

Ранее стало известно, что УЕФА открыл дисциплинарное дело. Ответный матч между «Реалом» и «Бенфикой» состоится 25 февраля в Мадриде.