«Бенфика» — «Ливерпуль»: стартовые составы на 1/4 финала Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Бенфики» и «Ливерпуля» на первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА.

Игра пройдет сегодня, 5 апреля, на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Начало — в 22.00 (мск).

«Бенфика»: Влаходимос, Жилберто, Отаменди, Вертонген, Гримальдо, Рафа Силва, Вайгль, Таарабт, Эвертон, Рамуш, Нуньес.

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Фабиньо, Кейта, Алькантара, Диас, Салах, Мане.

Ответный матч пройдет 13 апреля в Англии.