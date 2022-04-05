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Сегодня, 20:51

«Бенфика» — «Ливерпуль»: стартовые составы на 1/4 финала Лиги чемпионов

Виктория Кравченко
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Стали известны стартовые составы «Бенфики» и «Ливерпуля» на первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА.

Игра пройдет сегодня, 5 апреля, на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Начало — в 22.00 (мск).

«Бенфика»: Влаходимос, Жилберто, Отаменди, Вертонген, Гримальдо, Рафа Силва, Вайгль, Таарабт, Эвертон, Рамуш, Нуньес.

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Фабиньо, Кейта, Алькантара, Диас, Салах, Мане.

Ответный матч пройдет 13 апреля в Англии.

Лига чемпионов. 1/4 финала
05 апр, 22:00. Estadio da Luz (Лиссабон)
Бенфика
Ливерпуль

Лига чемпионов УЕФА
ФК Бенфика
ФК Ливерпуль
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