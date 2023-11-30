Хет-трик Жоау Мариу не помог «Бенфике» победить «Интер» в Лиге чемпионов

«Бенфика» дома сыграла вничью с «Интером» в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 3:3.

Хет-триком за хозяев отметился экс-игрок «Локомотива» Жоау Мариу. 30-летний португалец забил на 5-й, 13-й и 34-й минутах. У итальянской команды во втором тайме отличились Марко Арнаутович, Давид Фраттези и Алексис Санчес, реализовавший пенальти на 72-й минуте.

За шесть минут до конца основного времени защитник португальской команды Антониу Силва был удален с поля за грубую игру.

«Интер» досрочно вышел в плей-офф еще в 4-м туре. После этой игры у клуба из Милана 11 очков и второе место в группе D. «Бенфика» с 1 очком занимает последнюю позицию в турнирной таблице.