«Бенфика» и «Зенит» назвали стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» — «Зенит».

«Бенфика»: Влаходимос, Тавареш, Рубен Диаш, Ферро, Гримальдо, Пиззи, Таарабт, Габриэл, Серви, Чикинью, Карлос Винисус.

«Зенит»: Кержаков, Осорио, Иванович, Дуглас Сантос, Караваев, Ерохин, Барриос, Оздоев, Шатов, Азмун, Дзюба.

Матч начнется в 23.00 по московскому времени.