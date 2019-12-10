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«Бенфика» и «Зенит» назвали стартовые составы

21:52

Стали известны стартовые составы команд на матч группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» — «Зенит».

«Бенфика»: Влаходимос, Тавареш, Рубен Диаш, Ферро, Гримальдо, Пиззи, Таарабт, Габриэл, Серви, Чикинью, Карлос Винисус.

«Зенит»: Кержаков, Осорио, Иванович, Дуглас Сантос, Караваев, Ерохин, Барриос, Оздоев, Шатов, Азмун, Дзюба.

Матч начнется в 23.00 по московскому времени.

Бенфика — Зенит

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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