«Бенфика» и «Спартак» не смогли открыть счет в первом тайме. Москвичам нужно забивать минимум два мяча

«Бенфика» и «Спартак» проводят ответный матч в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Первый тайм завершился со счетом 0:0.

Красно-белым нужно забивать минимум два мяча, чтобы сохранить надежду на продолжение борьбы в турнире.