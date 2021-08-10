«Бенфика» и «Спартак» не смогли открыть счет в первом тайме. Москвичам нужно забивать минимум два мяча
22:46
«Бенфика» и «Спартак» проводят ответный матч в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Первый тайм завершился со счетом 0:0.
Красно-белым нужно забивать минимум два мяча, чтобы сохранить надежду на продолжение борьбы в турнире.
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