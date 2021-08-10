Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Бенфика» и «Спартак» не смогли открыть счет в первом тайме. Москвичам нужно забивать минимум два мяча

22:46
Игроки «Спартака» перед матчем с «Бенфикой». Фото ФК «Спартак»
Игроки «Спартака» перед матчем с «Бенфикой». Фото ФК «Спартак»
Теги:

«Бенфика» и «Спартак» проводят ответный матч в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Первый тайм завершился со счетом 0:0.

Красно-белым нужно забивать минимум два мяча, чтобы сохранить надежду на продолжение борьбы в турнире.

Бенфика — Спартак

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«От МОК за слова про трансгендеров прилетело. Ну и что?» Трефилов и гандболистки сборной России дали огненное интервью «СЭ»
Директора вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер задержали по делу об отравлении детей
Ученые назвали страны, которым грозит скорое исчезновение
Кому из знаков зодиака в скором времени крупно повезет
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры