«Бенфика» обыграла киевское «Динамо» и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов

Катя SEX :strawberry: Привет))) Меня зовут Катя, мне 24 года) Начинающая SEX модель 18+) Люблю фотографироваться в обнаженном виде) Пожалуйста оцените мои фотографии по ссылке :point_right: https://me.sv/id385922 09.12.2021

Дмитрий Ушкачев И все же природу не обманешь: шахтеры, как и шерифы, - с землей связаны и в плей-офф не сыграют. 09.12.2021

shpasic Шахтер в два раза больше забил, чем Динамо. и в два раза больше очков набрал! 09.12.2021

Игорь Коц Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос**** на лиге чемпионов Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман) Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))) 09.12.2021

Дмитрий Ушкачев Киевляне с одним очком... Мы все с одним живем. С двумя и более - это иноплянетяне, наверное. 09.12.2021