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«Бенфика» обыграла киевское «Динамо» и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов

00:53
«Бенфика» - «Динамо» - 2:0. Фото ФК «Бенфика»
«Бенфика» - «Динамо» - 2:0. Фото ФК «Бенфика»
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«Бенфика» победила киевское «Динамо» (2:0) в матче шестого тура группового турнира Лиги чемпионов.

На 16-й минуте счет в матче открыл экс-игрок «Динамо» Роман Яремчук. Жилберту на 22-й минуте забил второй мяч.В параллельном матче «Бавария» обыграла «Барселону» (3:0).

«Бенфика» набрала восемь очков и со второго места вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Барселона» с семью очками осталась третьей. «Барса» вылетела из ЛЧ и сыграет в Лиге Европы.

Выиграла группу «Бавария» — 18 очков. Киевляне с одним очком заняли последнее место.

Лига чемпионов. Группа E
08 дек, 23:00. Estadio da Luz (Лиссабон)
Бенфика
2:0
Динамо К
Голы
Яремчук, 16 (1:0), Жилберту, 22 (2:0)
Бенфика
Влаходимос Жилберту (Лазаро, 74 ) Гримальдо Вертонген Отаменди Андре Алмейда Жоау Мариу (Таарабт, 73 ) Пицци (Эвертон, 59 ) Рафа Силва (Паулу Бернарду, 82 ) Вайгль Яремчук (Нуньес, 82 )
Динамо К
Бущан Миколенко Тымчик Забарный Сирота Сидорчук (Андриевский, 86) Шапаренко Гармаш (Караваев, 79) Буяльский Вербич (де Пена, 64) Цыганков (Рамирес, 79)
Предупреждения
Жилберту 24  -  Забарный 29, Вербич 36, Цыганков 44
Судьи
Айтекин

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры


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    09.12.2021

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    09.12.2021

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    09.12.2021