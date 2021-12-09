«Бенфика» обыграла киевское «Динамо» и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бенфика» победила киевское «Динамо» (2:0) в матче шестого тура группового турнира Лиги чемпионов.
На 16-й минуте счет в матче открыл экс-игрок «Динамо» Роман Яремчук. Жилберту на 22-й минуте забил второй мяч.В параллельном матче «Бавария» обыграла «Барселону» (3:0).
«Бенфика» набрала восемь очков и со второго места вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Барселона» с семью очками осталась третьей. «Барса» вылетела из ЛЧ и сыграет в Лиге Европы.
Выиграла группу «Бавария» — 18 очков. Киевляне с одним очком заняли последнее место.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Катя SEX
:strawberry: Привет))) Меня зовут Катя, мне 24 года) Начинающая SEX модель 18+) Люблю фотографироваться в обнаженном виде) Пожалуйста оцените мои фотографии по ссылке :point_right: https://me.sv/id385922
09.12.2021
Дмитрий Ушкачев
И все же природу не обманешь: шахтеры, как и шерифы, - с землей связаны и в плей-офф не сыграют.
09.12.2021
shpasic
Шахтер в два раза больше забил, чем Динамо. и в два раза больше очков набрал!
09.12.2021
Игорь Коц
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос**** на лиге чемпионов Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман) Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать)))
09.12.2021
Дмитрий Ушкачев
Киевляне с одним очком... Мы все с одним живем. С двумя и более - это иноплянетяне, наверное.
09.12.2021
Boris A
vse horosho
09.12.2021