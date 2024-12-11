«Бенфика» и «Болонья» встретятся в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 11 декабря. Матч примет «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне (Португалия), стартовый свисток — в 23.00 по московскому времени.

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«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Также следите за ключевыми событиями игры «Бенфика» — «Болонья» в матч-центре нашего сайта.

В пяти турах общего этапа «Бенфика» набрала 9 очков, две недели назад выиграла у «Монако» (3:2). У «Болоньи» — одно очко, итальянцы потеряли возможность выйти напрямую в 1/8 финала, но еще могут квалифицироваться в раунд плей-офф (места с 9-го по 24-е).