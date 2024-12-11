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«Бенфика» — «Болонья»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Бенфика» и «Болонья» встретятся в Лиге чемпионов 11 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Getty Images

«Бенфика» и «Болонья» встретятся в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 11 декабря. Матч примет «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне (Португалия), стартовый свисток — в 23.00 по московскому времени.

Показывать игру в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт» (при условии платной подписки). Сервис запустит мультикаст — перекличка всех вечерних встреч Лиги чемпионов (интересные моменты в одном окне).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Также следите за ключевыми событиями игры «Бенфика» — «Болонья» в матч-центре нашего сайта.

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
11 дек, 23:00. Estadio da Luz (Лиссабон)
Бенфика
Болонья

В пяти турах общего этапа «Бенфика» набрала 9 очков, две недели назад выиграла у «Монако» (3:2). У «Болоньи» — одно очко, итальянцы потеряли возможность выйти напрямую в 1/8 финала, но еще могут квалифицироваться в раунд плей-офф (места с 9-го по 24-е).

Лига чемпионов УЕФА
ФК Бенфика
ФК Болонья
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