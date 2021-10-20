«Бавария» на выезде разгромила «Бенфику»

«Бавария» разгромила «Бенфику» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча закончилась со счетом 4:0.

В составе мюнхенцев дубль оформил Лерой Сане, голом отметился Роберт Левандовски. Еще один мяч в свои ворота забил Эвертон Соарес.

«Бавария» с 9 очками занимает 1-е место в группе Е, «Бенфика», набрав 4 очка расположилась на 2-й позиции.