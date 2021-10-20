«Бавария» на выезде разгромила «Бенфику»
«Бавария» забила четыре безответных гола «Бенфике»
20 октября, 23:55
«Бавария» разгромила «Бенфику» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча закончилась со счетом 4:0.
В составе мюнхенцев дубль оформил Лерой Сане, голом отметился Роберт Левандовски. Еще один мяч в свои ворота забил Эвертон Соарес.
«Бавария» с 9 очками занимает 1-е место в группе Е, «Бенфика», набрав 4 очка расположилась на 2-й позиции.
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