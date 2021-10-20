Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Бавария» на выезде разгромила «Бенфику»

«Бавария» забила четыре безответных гола «Бенфике»
20 октября, 23:55

«Бавария» разгромила «Бенфику» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча закончилась со счетом 4:0.

В составе мюнхенцев дубль оформил Лерой Сане, голом отметился Роберт Левандовски. Еще один мяч в свои ворота забил Эвертон Соарес.

«Бавария» с 9 очками занимает 1-е место в группе Е, «Бенфика», набрав 4 очка расположилась на 2-й позиции.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Допинг у олимпийского чемпиона Мусэрского: бомба или трагичная случайность?
Эксперт из США предупредил о риске войны с Россией из-за Белоруссии
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры