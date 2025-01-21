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«Бенфика» — «Барселона»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 23.00 мск

«Бенфика» и «Барселона» сыграют в Лиге чемпионов 21 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Getty Images

«Бенфика» и «Барселона» сыграют в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 21 января. Начало игры на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне (Португалия) — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Бенфика» — «Барселона» можно также в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире матч в Лиссабоне можно смотреть в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Спорт». Контент платформы доступен при наличии подписки.

Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур
21 янв, 23:00. Estadio da Luz (Лиссабон)
Бенфика
Барселона

«Бенфика» в 6-м туре общего этапа сыграла вничью с «Болоньей» (0:0), а «Барселона» — обыграла «Боруссию» (3:2).

Лиссабонцы после шести матчей набрали 10 очков и занимали 15-е место в турнирной таблице. У каталонцев — 15 очков и вторая строчка.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Бенфика
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