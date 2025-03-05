«Бенфика» и «Барселона» встречаются в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«Бенфика» принимает «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в среду, 5 марта. Игра на «Эштадиу Да Луж» в Лиссабоне начинается в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С ключевыми событиями игры «Бенфика» — «Барселона» можно также знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч показывает онлайн-платформа «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна при наличии подписки на ресурс. Сервис также показывает перекличку лучших моментов игр вечера в одном окне.

Лига чемпионов. 1/8 финала.

05 марта 2025, 23:00. Да Луш (Лиссабон)

В стыковом раунде «Бенфика» победила «Монако» с общим счетом 4:3. «Барселона» напрямую вышла в 1/8 финала после общего этапа. Соперники встречались в Лиссабоне в 7-м туре 21 января, тогда сине-гранатовые вырвали победу у хозяев — 5:4.

Ответный матч «Барселоны» и «Бенфики» пройдет в столице Каталонии во вторник, 11 марта.