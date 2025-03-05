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5 марта 2025, 22:00

«Бенфика» — «Барселона»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов онлайн

«Бенфика» и «Барселона» встречаются в матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Бенфика» принимает «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в среду, 5 марта. Игра на «Эштадиу Да Луж» в Лиссабоне начинается в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С ключевыми событиями игры «Бенфика» — «Барселона» можно также знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч показывает онлайн-платформа «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна при наличии подписки на ресурс. Сервис также показывает перекличку лучших моментов игр вечера в одном окне.

Лига чемпионов. 1/8 финала.
05 марта 2025, 23:00. Да Луш (Лиссабон)
Бенфика
0:1
Барселона

В стыковом раунде «Бенфика» победила «Монако» с общим счетом 4:3. «Барселона» напрямую вышла в 1/8 финала после общего этапа. Соперники встречались в Лиссабоне в 7-м туре 21 января, тогда сине-гранатовые вырвали победу у хозяев — 5:4.

Ответный матч «Барселоны» и «Бенфики» пройдет в столице Каталонии во вторник, 11 марта.

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