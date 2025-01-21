«Бенфика» примет «Барселону» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 21 января. Игра пройдет на «Эштадио да Луж» в Лиссабоне и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С ключевыми событиями и результатом игры «Бенфики» и «Барселоны» можно будет ознакомиться в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на ресурс. Платформа также запускает перекличку вечерних матчей Лиги чемпионов в формате мультикаста (лучшие моменты встреч в одном окне).

В общем этапе ЛЧ «Бенфика» набрала 10 очков, «Барселона» — 15. В декабре в 6-м туре «Бенфика» сыграла вничью с «Болоньей» (0:0), а «Барселона» победила «Боруссию» (3:2).