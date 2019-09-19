Бенедикт Хеведес: «Сейчас я могу шутить про свой автогол, но в тот момент был вне себя от ярости»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес после победы над «Байером» в 1-м туре Лиги чемпионов (2:1) признался, что повязка на лбу повлияла на него. Немцу было приятно вернуться в места, где он вырос.

— Здорово вновь оказаться в этих краях, — цитирует пресс-служба УЕФА Хеведеса. — Я жил в Дюссельдорфе, где мы остановились в отеле, это всего 45 минут от мест, где я вырос. Мне было очень приятно вернуться домой.

Сейчас я могу шутить про свой автогол, но в тот момент я был вне себя от ярости. Повязка, с которой я играл, тоже повлияла. Физиотерапевт предупредил, что лучше надеть маску, но она бы точно не помогла мне ориентироваться. Потому во втором тайме я сорвал повязку.

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