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Бенедикт Хеведес: «Сейчас я могу шутить про свой автогол, но в тот момент был вне себя от ярости»

01:44
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Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес после победы над «Байером» в 1-м туре Лиги чемпионов (2:1) признался, что повязка на лбу повлияла на него. Немцу было приятно вернуться в места, где он вырос.

— Здорово вновь оказаться в этих краях, — цитирует пресс-служба УЕФА Хеведеса. — Я жил в Дюссельдорфе, где мы остановились в отеле, это всего 45 минут от мест, где я вырос. Мне было очень приятно вернуться домой.

Сейчас я могу шутить про свой автогол, но в тот момент я был вне себя от ярости. Повязка, с которой я играл, тоже повлияла. Физиотерапевт предупредил, что лучше надеть маску, но она бы точно не помогла мне ориентироваться. Потому во втором тайме я сорвал повязку.

Байер — Локомотив

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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027031/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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