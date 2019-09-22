Бенедикт Хеведес: «С «Атлетико» постараемся хорошо отработать в обороне, как это было с «Байером»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес поделился мнением о раскладах в группе Лиги чемпионов. В первом туре москвичи обыграли «Байер» (2:1).

— Нас считают аутсайдерами группы, мы боремся с такими грандами, как «Атлетико» и «Ювентус», которые являются фаворитами на выход в плей-офф, — цитируют «Известия» Хеведеса. — Будет серьезная борьба за два первых места. Нас же с «Байером» считают командами, которые могут занять либо третье, либо четвертое место. Так что победа в первом матче — отличное начало для нас.

Матч с «Атлетико»? Мы опять же не будем фаворитами, но постараемся хорошо отработать в обороне, как это было с «Байером». Надеемся, что будут создаваться моменты впереди. Посмотрим.

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