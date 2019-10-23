Бенедикт Хеведес: «Мы заслужили немножко больше того, что получили»

Защитник «Локомотива» и бывший игрок «Ювентуса» Бенедикт Хеведес поговорил с журналистами после матча Лиги чемпионов между его нынешним и бывшим клубами.

— Что значит лично для вас выйти против «Ювентуса»?

— Это особое чувство, поскольку я провел здесь сезон. После игры зашел в раздевалку «Юве» и встретил многих старых друзей. Но еще больше мне хотелось бы увезти отсюда одно или три очка в Москву. Мне кажется, мы заслужили немножко больше, чем-то, что получили. Но в конце концов разницу составляют такие игроки, как Паоло Дибала, который может перевернуть игру за четыре минуты.

— Можно ли играть такие большие матчи фактически без замен?

— Не знаю. Мы были немного уставшими и это, возможно, было главной причиной того, что пропустили эти голы. Но решения по заменам может принимать только тренер.

— Чего ждете от московского матча? Можно ли обыграть «Ювентус»?

— Вы могли видеть это сегодня. Мы забили и вели 1:0 на протяжении долгого времени. Лишь в течение одной пятиминутки мы были сконцентрированы не на сто процентов. Но в любом случае у нас был большой шанс даже выиграть этот матч. Будем делать для этого все и в Москве.

— Удивил ли вас гол Алексея Миранчука, как почти весь стадион?

— Нет. Я знаю, на что он способен. Наш план был в том, чтобы хорошо защищаться и выжимать максимум из того немногого, что сможем создать у чужих ворот. Жоау Мариу хорошо ассистировал, а Миранчук идеально завершил атаку. Никакого сюрприза! Но я был немного зол, что пропустили два гола за четыре минуты.

— Вы не выглядите таким уставшим, как можно было ожидать.

— Просто прошло уже больше часа после игры (улыбается).

— Готовы еще раз выйти на 90 минут?

— Может, не на 90, но я в порядке! (Игорь Рабинер)

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты игр, новости и обзоры матчей