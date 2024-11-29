Беллингем: «Мбаппе испытывает огромное давление в «Реале» из-за своего уровня»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем рассказал об ожиданиях команды от нападающего Килиана Мбаппе после того, как он не сумел реализовать пенальти в матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:2).

«Нереализованный пенальти Мбаппе — важный эпизод матча, но такое бывает. Он испытывает огромное давление из-за своего высокого уровня. Этот штрафной не был причиной нашего поражения, вся команда выступила не очень хорошо», — сказал Беллингем в интервью TNT Sports.

25-летний француз присоединился к «Реалу» 1 июля 2024 года. В текущем сезоне на счету форварда 9 голов и 2 результативные передачи в 18 встречах во всех турнирах.