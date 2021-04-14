Беллингем — второй в рейтинге самых молодых авторов голов в плей-офф Лиги чемпионов
22:39
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем отметился голом в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Он сделал это в возрасте 17 лет и 289 дней.
17y 289d — Jude Bellingham is the second-youngest player to score in a UEFA Champions League knockout game, after Bojan for Barcelona against Schalke in April 2008 (17y 217d). Stage. pic.twitter.com/r2JuIUhcLQ— OptaJoe (@OptaJoe) April 14, 2021
Как сообщает Opta, англичанин стал вторым в рейтинге самых молодых авторов голов в плей-офф Лиги чемпионов. В более молодом возрасте забивал только Боян Кркич, отличившийся в матче «Барселоны против «Шальке» в 2008 году. Тогда ему было 17 лет и 217 дней.
Беллингем впервые в своей карьере забил в матче ЛЧ.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
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