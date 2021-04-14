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Беллингем — второй в рейтинге самых молодых авторов голов в плей-офф Лиги чемпионов

22:39
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем отметился голом в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Он сделал это в возрасте 17 лет и 289 дней.

Как сообщает Opta, англичанин стал вторым в рейтинге самых молодых авторов голов в плей-офф Лиги чемпионов. В более молодом возрасте забивал только Боян Кркич, отличившийся в матче «Барселоны против «Шальке» в 2008 году. Тогда ему было 17 лет и 217 дней.

Беллингем впервые в своей карьере забил в матче ЛЧ.

Боруссия Д — Манчестер Сити

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры