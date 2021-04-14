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Беллингем стал самым молодым автором гола в Лиге чемпионов в истории «Боруссии»

22:26
Джуд Беллингем (в центре). Фото ФК "Боруссия".
Джуд Беллингем (в центре). Фото ФК &quot;Боруссия&quot;.
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем забил свой первый гол в Лиге чемпионов в ворота «Манчестер Сити». Благодаря этому он установил клубный рекорд.

Как сообщает официальный Twitter клуба, 17-летний англичанин стал самым молодым автором гола в Лиге чемпионов в истории «Боруссии». Футболист перешел из «Бирмингема» в 2020 году.

«Боруссия» заплатила за игрока 23 миллиона евро. Благодаря этому он стал самым дорогим 17-летним игроком в истории футбола.

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