Беллингем стал самым молодым автором гола в Лиге чемпионов в истории «Боруссии»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем забил свой первый гол в Лиге чемпионов в ворота «Манчестер Сити». Благодаря этому он установил клубный рекорд.

The youngest #UCL goalscorer in Borussia Dortmund history, Jude Bellingham! ? pic.twitter.com/VUIoDWENS9 — Borussia Dortmund (@BlackYellow) April 14, 2021

Как сообщает официальный Twitter клуба, 17-летний англичанин стал самым молодым автором гола в Лиге чемпионов в истории «Боруссии». Футболист перешел из «Бирмингема» в 2020 году.

«Боруссия» заплатила за игрока 23 миллиона евро. Благодаря этому он стал самым дорогим 17-летним игроком в истории футбола.