Беллингем стал самым молодым автором гола в Лиге чемпионов в истории «Боруссии»
22:26
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем забил свой первый гол в Лиге чемпионов в ворота «Манчестер Сити». Благодаря этому он установил клубный рекорд.
The youngest #UCL goalscorer in Borussia Dortmund history, Jude Bellingham! ? pic.twitter.com/VUIoDWENS9— Borussia Dortmund (@BlackYellow) April 14, 2021
Как сообщает официальный Twitter клуба, 17-летний англичанин стал самым молодым автором гола в Лиге чемпионов в истории «Боруссии». Футболист перешел из «Бирмингема» в 2020 году.
«Боруссия» заплатила за игрока 23 миллиона евро. Благодаря этому он стал самым дорогим 17-летним игроком в истории футбола.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
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