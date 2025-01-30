Беллингем подчеркнул важность победы «Реала» в матче с «Брестом»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказался о победе команды в матче в матче 8-го тура общего Лиги чемпионов с «Брестом» (3:0).

21-летний хавбек отметился голом на 56-й минуте встречи.

«Было важно одержать победу, важно хорошо завершить групповой этап. Мы постараемся преодолеть любые препятствия, в последние несколько недель мы определенно начинаем срабатывать как команда. Мы не обращаем внимания на то, кто забивает голы, потому что в каждой игре кто-то будет всегда проявлять немного индивидуального мастерства. Приятно играть с большим количеством более качественных клубов и по-настоящему смешанной группой команд со всей Европы. Приятно иметь немного больше опасности» — цитирует Беллингема пресс-служба УЕФА.

«Реал» набрал 15 очков и с 11-го места вышел в стыковой раунд, где может встретиться с «Манчестер Сити» или «Селтиком». Жеребьевка стыкового раунда состоится 31 января, первые матчи пройдут 11-12 февраля, ответные — 18-19 февраля.