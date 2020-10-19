Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Брюгге» (20 октября, Санкт-Петербург).

— Что вы знаете о «Брюгге»? Считаете ли эту команду слабейшей в группе?

— Никто не считает «Брюгге» слабейшей командой в группе. Это Лига чемпионов, здесь нет слабых команд. Это лучшие команды своих стран.

— Удалось ли вам перевести дух после игры с «Сочи»?

— Восстановиться всегда успеваем. Но определенное время на восстановление может помочь, чтобы в дальнейшем ты себя чувствовал хорошо.

— «Зенит» купил Вендела. Это игрок на вашу позицию. Какие у вас первые впечатления о его игре? На ваш взгляд, в чем вы с ним похожи и в чем отличия? Нет ли у вас опасений за место в основе «Зенита»?

— Всегда прекрасно, когда приходит хороший игрок. Ведь конкуренция есть. Без конкуренции мы не будем прогрессировать. Прекрасно, что Вендел присоединился к нам. Думаю, он поможет нам.

— С чем у вас ассоциируется бельгийский футбол?

— С чемпионатом мира 2002. Тогда бельгийцы были с нами в группе и безумно жаль было, что мы проиграли тот матч. (Гоша Чернов)