Бекхэм, ван дер Сар и Невилл: легенды «МЮ» на матче «Аякс» — «Валенсия»
10 декабря 2019, 23:53
«Аякс» в Амстердаме принимает «Валенсию» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. На игре присутствуют бывшие игроки «Манчестер Юнайтед»: генеральный директор голландского клуба Эдвин ван дер Сар (2005 — 2011), Дэвид Бекхэм (1993 — 2003) и Гэри Невилл (1992 — 2011).
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Аякс» — «Валенсия».
December 10, 2019
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур
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