Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Бекхэм, ван дер Сар и Невилл: легенды «МЮ» на матче «Аякс» — «Валенсия»

10 декабря 2019, 23:53
Теги:

«Аякс» в Амстердаме принимает «Валенсию» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. На игре присутствуют бывшие игроки «Манчестер Юнайтед»: генеральный директор голландского клуба Эдвин ван дер Сар (2005 — 2011), Дэвид Бекхэм (1993 — 2003) и Гэри Невилл (1992 — 2011).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Аякс» — «Валенсия».

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры

Аякс — Валенсия

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир