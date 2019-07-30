"Базель" обыграл ПСВ и вышел в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов

"Базель" обыграл ПСВ​ (2:1) в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Встреча проходила в Швейцарии. Хозяева по сумме двух игр прошли в следующую стадию турнира, учитывая голы на выезде (общий счет – 4:4, "Базель" забил два гола в гостях, а "ПСВ" – один).

Лига чемпионов

2-й отборочный раунд

Ответный матч

"Базель" (Швейцария) – "ПСВ" (Голландия) – 2:1 (1:1)

Голы: Джюмарт, 8 (1:0). Брума, 23 (1:1). ван Волфсвинкел, 68 (2:1).

Судья: Вериссиму (Португалия).

30 июля. Базель. Стадион Санкт-Якоб Парк.

Первая встреча: 2:3

В параллельной встрече загребское "Динамо" разгромило грузинский "Сабуртало" (3:0) и вышло в 3-й отборочный раунд ЛЧ (общий счет - 5:0).

Ответный матч

"Динамо З" (Хорватия) – "Сабуртало" (Грузия) – 3:0 (0:0)

Голы: Оршич, 77 (1:0). Петкович, 88 (2:0). Ольмо, 90+4 (3:0).

Судья: Довери (Италия).

30 июля. Загреб. Стадион "Максимир".

Первая встреча: 2:0