«Базель» и «Копенгаген» сыграют в Лиге чемпионов 20 августа

«Базель» и «Копенгаген» встретятся в первом матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов в среду, 20 августа. Игра пройдет на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле (Швейцария). Стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф.

20 августа 2025, 22:00. Санкт-Якоб Парк (Базель)

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Ответный матч соперников состоится 27 августа в Копенгагене (Дания). Победители этапа выйдут в общий этап Лиги чемпионов, проигравшие — в общий этап Лиги Европы.