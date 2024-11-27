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Сегодня, 00:51

«Байер» разгромил «Зальцбург» в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Флориан Виртц из «Байера» празднует третий гол в ворота «Зальцбурга».
Фото Reuters

«Байер» одержал крупную победу над «Зальцбургом» в матче 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов — 5:0. Игра прошла на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене.

В первом тайме хозяева забили три гола: Флориан Виртц оформил дубль, а также один мяч на счету Алекса Гримальдо. Сразу после перерыва Патрик Шик забил четвертый гол леверкузенцев, а на 72-й минуте вышедший на замену Алеиш Гарсия установил окончательный счет.

«Байер» набрал 10 очков и поднялся на 5-ю строчку в турнирной таблице. «Зальцбург» остался на 30-м месте (3 очка).

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
26 нояб, 23:00. BayArena (Леверкузен)
Байер
5:0
Зальцбург
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Байер
ФК Ред Булл Зальцбург
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