«Байер» разгромил «Зальцбург» в Лиге чемпионов

«Байер» одержал крупную победу над «Зальцбургом» в матче 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов — 5:0. Игра прошла на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене.

В первом тайме хозяева забили три гола: Флориан Виртц оформил дубль, а также один мяч на счету Алекса Гримальдо. Сразу после перерыва Патрик Шик забил четвертый гол леверкузенцев, а на 72-й минуте вышедший на замену Алеиш Гарсия установил окончательный счет.

«Байер» набрал 10 очков и поднялся на 5-ю строчку в турнирной таблице. «Зальцбург» остался на 30-м месте (3 очка).