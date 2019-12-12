«Байер» — «Ювентус»: Роналду забил свой 128-й гол в Лиге чемпионов и еще больше оторвался от Месси
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«Ювентус» открыл счет в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Байера». На 75-й минуте отличился форвард Криштиану Роналду.
Для португальца этот мяч стал 128-м в турнире. Он с большим отрывом лидирует в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов. Занимающий второе место капитан «Барселоны» Лионель Месси провел на 14 мячей меньше — 114.
Тройку лидеров с еще более солидным отставанием замыкает экс-форвард «Реала» и «Шальке» Рауль. На его счету 71 точный удар.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур
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