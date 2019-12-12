«Ювентус» открыл счет в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Байера». На 75-й минуте отличился форвард Криштиану Роналду.

Для португальца этот мяч стал 128-м в турнире. Он с большим отрывом лидирует в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов. Занимающий второе место капитан «Барселоны» Лионель Месси провел на 14 мячей меньше — 114.

Тройку лидеров с еще более солидным отставанием замыкает экс-форвард «Реала» и «Шальке» Рауль. На его счету 71 точный удар.

Трансляция матча «Байер» — «Ювентус»