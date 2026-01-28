«Байер» — «Вильярреал»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Байер» и «Вильярреал» сыграют в Лиге чемпионов 28 января

«Байер» и «Вильярреал» встречаются в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 28 января. Матч на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия) начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового вечера Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Байер» — «Вильярреал» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру в Леверкузене показывает онлайн-платформа «Okko Спорт», контент которой доступен по подписке. Стриминговый сервис организует перекличку лучших моментов вечерних встреч Лиги чемпионов — в одном окне с 23.00 мск.

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.

28 января, 23:00. БайАрена (Леверкузен)

После семи туров общего этапа «Байер» набрал 9 очков, предыдущим соперником «фармацевтов» был «Олимпиакос» (0:2). У «Вильярреала» — 1 очко, в предыдущем матче «желтая субмарина» проиграла «Аяксу» (1:2).