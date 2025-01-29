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«Байер» — «Спарта»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов онлайн

«Байер» и «Спарта» сыграют в 8-м туре Лиги чемпионов 29 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Reuters

«Байер» и «Спарта» сыграют в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 29 января. Матч на «Бай-Арене» в Леверкузене (Германия) начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Также следить за ключевыми событиями и результатом игры «Байер» — «Спарта» можно в матч-центре нашего сайта.

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.
29 янв, 23:00. BayArena (Леверкузен)
Байер
Спарта П

Игру в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт» (при условии платной подписки). Сервис запустит мультикаст — перекличку всех вечерних встреч Лиги чемпионов (интересные моменты в одном окне).

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В семи турах общего этапа «Байер» набрал 13 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице, в предыдущем туре «фармацевты» уступили «Атлетико» (1:2). «Спарта» с четырьмя очками идет 29-й, предыдущим соперником пражан был «Интер» (0:1).

ФК Байер
ФК Спарта (Прага)
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