21 октября 2025, 21:14

«Байер» — «ПСЖ»: Хвича и Маюлю выйдут с первых минут, Сафонов и Дембеле остались в запасе

Хвича Кварацхелия.
Фото AFP

«Байер» и «ПСЖ» объявили составы на матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Байер»: Флеккен, Артур, Андрих, Баде, Тапсоба, Гримальдо, Фернандес, Гарсия, Эчеверри, Поку, Кофане.

Запасные: Бласвих, Ломб, Менса, Калбрет, Изекор, Маза, Белосян, Бен-Сегир.

«ПСЖ»: Шевалье, Хакими, Забарный, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Дуэ, Кварацхелия, Маюлю, Барколя.

Запасные: Марин, Сафонов, Эрнандес, Бералдо, Маркиньос, Нджанту, Мбай, Ли Кан Ин, Дембеле, Рамуш.

Игра «Байер» — «ПСЖ» пройдет во вторник, 21 октября, и начнется в 22.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию этого и других матчей вечера.

«ПСЖ» занимает третье место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 6 очками, «Байер» идет на 25-й строчке с 2 очками.

Live матчей Лиги чемпионов.«Арсенал» — «Атлетико», «Байер» — «ПСЖ», «Вильярреал» — «Ман Сити». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.
21 октября 2025, 22:00. БайАрена (Леверкузен)
Байер
2:7
ПСЖ

Материалы сюжета: Лига чемпионов, общий этап: команды и жеребьевка турнира в сезоне-2025/26
Ротенберг — о Моуринью: «Когда он кричал вратарю идти вперед, напомнил мне хоккейную лавку»
«ПСЖ» — третий, «Наполи» — 11-й, «Буде-Глимт» и «Карабах» — без плей-офф. Какими были прогнозы на общий этап ЛЧ
Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки стыковых матчей плей-офф
Сенсация Хайкина, статус Сафонова, результат Головина и незаменимость Сорокина. Как провели основной этап ЛЧ российские футболисты
Сафонов о матче против «Ньюкасла»: «Жаль, что «ПСЖ» не добился положительного результата»
Итальянские СМИ о Головине в матче с «Ювентусом»: «Был менее ядовит, чем обычно»
  • Archon

    "Байер" - ПСЖ = самый интересный замес дня.."Здесь вам не тут,однако"(с) )))

    21.10.2025

    • «Юнион» — «Интер»: Мартинес и Эспозито сыграют с первых минут

    ПСВ — «Наполи»: Перишич, де Брейне и Мактоминей — в стартовых составах команд

