«Байер» и «ПСВ» встретятся в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 в среду, 1 октября. Игра состоится на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

01 октября, 22:00. BayArena (Леверкузен)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня ЛЧ. Следить за ключевыми событиями встречи «Байер» — «ПСВ» можно в матч-центре на нашем сайте. В России в прямом эфире игру покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В 1-м туре леверкузенская команда сыграла вничью с «Копенгагеном» со счетом 2:2. Клуб из Эйндховена стартовал в общем этапе с проигрыша «Юниону» — 1:3.