«Байер» — ПСВ: стартовые составы команд

«Байер» и ПСВ объявили составы на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Байер»: Флеккен, Тап, Куанса, Баде, Тапсоба, Гримальдо, Гарсия, Э. Фернандес, Тилльман, Кофане, Поку.

Запасные: Бласвих, Ломб, Эчеверри, Артур, Бен Сегир, Маза, Изекор, Белосян.

ПСВ: Коварж, Мауро Жуниор, Обиспо, Гасеровски, Салах-Эддин, Сайбари, Схаутен, Верман, Ман, Тил, Перишич.

Запасные: Олей, Схикс, Фламинго, Ваннер, Дриош, Байрактаревич, Н. Фернандес, Нагало, ван Дуйвен.

Матч «Байер» — ПСВ пройдет в среду, 1 октября в Леверкузене и начнется в 22.00 (мск). «СЭ» проведет онлайн-трансляцию этой и других встреч дня в Лиге чемпионов.