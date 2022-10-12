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12 октября, 23:52

«Байер» крупно проиграл «Порту» в первом еврокубковом матче при Хаби Алонсо

Мария Гусева
Читать «СЭ» в
12 октября. Леверкузен. «Байер» — «Порту» — 0:3.
Фото Reuters

«Порту» переиграл «Байер» (3:0) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Игра прошла в Леверкузене.

Уже на 6-й минуте Галено вывел португальскую команду вперед. На 16-й минуте Керем Демирбай мог сравнять счет, но не реализовал пенальти. В концовке тайма «Байеру» удалось забить, но гол был отменен после просмотра повтора из-за игры рукой.

Во втором тайме иранский нападающий Мехди Тареми забил два гола с пенальти.

Российский голкипер леверкузенцев Андрей Лунев провел всю встречу на скамейке запасных.

Это была первая игра «Байера» в Лиге чемпионов под руководством нового главного тренера Хаби Алонсо, который на прошлой неделе сменил Херардо Сеоане.

«Порту» поднялся на 2-е место в группе B — 6 очков. «Байер» последний — 3 очка.

Лига чемпионов. Группа B
12 окт, 22:00. BayArena (Леверкузен)
Байер
0:3
Порту
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Байер
ФК Порту
0
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