«Байер» — «Олимпиакос»: стартовые составы команд

«Байер» и «Олимпиакос» объявили составы на ответный матч стыкового раунда Лиги чемпионов.

«Байер»: Бласвих, Лукас Васкес, Куанса, Андрих, Тапсоба, Гримальдо, Паласиос, Гарсия, Хофманн, Маза, Шик.

Запасные: Омлин, Ломб, Фернандес, Артур, Эрманн, Тапе, Поку, Кофане, Калбрет.

«Олимпиакос»: Тзолакис, Родиней, Рецос, Пирола, Ортега, Музакитис, Эссе, Дани Гарсия, Желсон Мартинш, Чикиньо, Тареми.

Запасные: Пасхалакис, Ботис, Бьянконе, Калогеропулос, Диогу Насименто, Эль-Кааби, Скипиони, Андре Луис, Клейтон, Коштинья, Ляцикурас, Оньемаэчи.

«Байер» выиграл первый матч со счетом 2:0. Ответная встреча немецкой команды с «Олимпиакосом» пройдет в Леверкузене во вторник, 24 февраля и начнется в 23.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию этой и других встреч вечера.

Лига чемпионов. Стыковые матчи.

24 февраля, 23:00. БайАрена (Леверкузен)

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