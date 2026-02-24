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24 февраля, 22:23

«Байер» — «Олимпиакос»: стартовые составы команд

«Байер» и «Олимпиакос» объявили составы на ответный матч стыкового раунда Лиги чемпионов.

«Байер»: Бласвих, Лукас Васкес, Куанса, Андрих, Тапсоба, Гримальдо, Паласиос, Гарсия, Хофманн, Маза, Шик.

Запасные: Омлин, Ломб, Фернандес, Артур, Эрманн, Тапе, Поку, Кофане, Калбрет.

«Олимпиакос»: Тзолакис, Родиней, Рецос, Пирола, Ортега, Музакитис, Эссе, Дани Гарсия, Желсон Мартинш, Чикиньо, Тареми.

Запасные: Пасхалакис, Ботис, Бьянконе, Калогеропулос, Диогу Насименто, Эль-Кааби, Скипиони, Андре Луис, Клейтон, Коштинья, Ляцикурас, Оньемаэчи.

«Байер» выиграл первый матч со счетом 2:0. Ответная встреча немецкой команды с «Олимпиакосом» пройдет в Леверкузене во вторник, 24 февраля и начнется в 23.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию этой и других встреч вечера.

Лига чемпионов: онлайн трансляция ответных матчей стыкового раунда 24&nbsp;февраля 2026 года.«Интер» отыграется против «Буде»? «Атлетико» и «Брюгге» устроят новое шоу? Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Лига чемпионов. Стыковые матчи.
24 февраля, 23:00. БайАрена (Леверкузен)
Байер
0:0
Олимпиакос П

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