«Байер» вырвал ничью в матче с «Ньюкаслом»

«Байер» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:2. Игра прошла в Германии на «Бай-Арене».

На 13-й минуте леверкузенская команда вышла вперед благодаря автоголу Бруно Гимарайнша. После перерыва «сороки» отыгрались и вышли вперед — Антони Гордон реализовал пенальти, а спустя 20 минут сделал голевую передачу Льюису Майли. На 88-й минуте защитник леверкузенцев Алехандро Гримальдо сравнял счет и спас команду от поражения.

«Ньюкасл» набрал 10 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице общего этапа. «Байер» опустился на 20-ю строчку — 9 очков.