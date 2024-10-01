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1 октября, 23:54

«Милан» проиграл «Байеру», «Интер» разгромил «Црвену Звезду»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Байер» — «Милан».
Фото Reuters

«Милан» на выезде уступил «Байеру» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 0:1.

Единственный гол на 51-й минуте забил Виктор Бонифейс.

«Байер» (6 очков) одержал вторую победу в общем этапе Лиги чемпионов и поднялся на третье место в таблице. «Милан» (0) потерпел второе поражение и идет 29-м.

В следующем туре «Милан» на своем поле примет «Брюгге». Матч пройдет 22 октября. «Байер» днем позже в гостях сыграет с «Брестом».

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
01 окт, 22:00. BayArena (Леверкузен)
Байер
1:0
Милан

В параллельном матче «Интер» на своем поле разгромил «Црвену Звезду» — 4:0. По голу за команду Симоне Индзаги забили Хакан Чалханоглу (11-я минута), Марко Арнаутович (59-я), Лаутаро Мартинес (71-я) и Мехди Тареми, реализовавший пенальти на 81-й минуте.

«Интер» (4 очка) вышел на пятое место в таблице. «Црвена Звезда» (0) опустилась на 32-ю строчку.

В следующем туре сербская команда 22 октября в гостях сыграет против «Монако», а «Интер» на следующий день на выезде встретится со швейцарским «Янг Бойз».

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
01 окт, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
4:0
Црвена Звезда

Источник: Таблица общего этапа Лиги чемпионов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Байер
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
ФК Црвена Звезда
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