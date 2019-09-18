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«Байер» — «Локомотив»: Жоау Мариу и Смолов — в составе железнодорожников

20:45
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«Локомотив» и «Байер» объявили составы команд на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Игра состоится в среду, 18 сентября, в Леверкузене.

Состав «Локомотива»: Гильерме, Хеведес, Чорлука, Мурило, Рыбус, Крыховяк, Игнатьев, Баринов, Мариу, Жемалетдинов, Смолов.

Состав «Байера»: Градецки, Та, С. Бендер, Л. Бендер, Бейли, Баумгартлингер, Венделл, Арангис, Хаверц, Фолланд, Беллараби.


Байер — Локомотив

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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