«Байер» — «Локомотив»: Жоау Мариу и Смолов — в составе железнодорожников
20:45
«Локомотив» и «Байер» объявили составы команд на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Игра состоится в среду, 18 сентября, в Леверкузене.
Состав «Локомотива»: Гильерме, Хеведес, Чорлука, Мурило, Рыбус, Крыховяк, Игнатьев, Баринов, Мариу, Жемалетдинов, Смолов.
Состав «Байера»: Градецки, Та, С. Бендер, Л. Бендер, Бейли, Баумгартлингер, Венделл, Арангис, Хаверц, Фолланд, Беллараби.
Наш состав на #БайерЛоко! ?? #B04FCLM #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/A5lKwEth3S— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 18 сентября 2019 г.
Here's today's starting XI! #B04FCLM pic.twitter.com/E4uToSIzJE— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) September 18, 2019
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур