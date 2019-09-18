«Локомотив» открыл счет в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Байера». Гол на 16-й минуте забил полузащитник Гжегож Крыховяк. Результативный пас на счету хавбека Жоау Мариу.

#БайерЛоко



? А вот гол Крыховяка. Жоау Мариу отлично отдалpic.twitter.com/PMbb90zjlu — СЭ Футбол (@se_football) September 18, 2019

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