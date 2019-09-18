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«Байер» — «Локомотив»: Крыховяк забил гол

22:17
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«Локомотив» открыл счет в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Байера». Гол на 16-й минуте забил полузащитник Гжегож Крыховяк. Результативный пас на счету хавбека Жоау Мариу.

Байер — Локомотив

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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