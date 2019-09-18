«Байер» сравнял счет в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива».

После прострела Ларса Бендера на 25-й минуте встречи Чарльз Арангис пробил в дальний угол, а Бенедикт Хеведес в подкате пытался заблокировать удар, но срезал мяч в ближний угол ворот Гильерме.

? Автогол Бенедикта Хёведеса на 25-й минуте встречи #БайерЛоко



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Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей