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«Байер» — «Локомотив»: Хеведес срезал мяч в свои ворота

22:25
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«Байер» сравнял счет в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива».

После прострела Ларса Бендера на 25-й минуте встречи Чарльз Арангис пробил в дальний угол, а Бенедикт Хеведес в подкате пытался заблокировать удар, но срезал мяч в ближний угол ворот Гильерме.

Байер — Локомотив

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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