«Байер» — «Локомотив»: Хеведес срезал мяч в свои ворота
22:25
«Байер» сравнял счет в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива».
После прострела Ларса Бендера на 25-й минуте встречи Чарльз Арангис пробил в дальний угол, а Бенедикт Хеведес в подкате пытался заблокировать удар, но срезал мяч в ближний угол ворот Гильерме.
? Автогол Бенедикта Хёведеса на 25-й минуте встречи #БайерЛоко— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 18, 2019
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