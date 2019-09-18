«Байер» — «Локомотив»: Баринов вывел железнодорожников вперед после ошибки Храдецки
22:37
«Локомотив» вышел вперед в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Байера».
На 37-й минуте встречи после прессинга Федора Смолова Лукас Храдецки грубо ошибся, неудачно отдав пас на защитника. Дмитрий Баринов в подкате перехватил передачу и тем же касанием пробил по пустым воротам.
#БайерЛоко— СЭ Футбол (@se_football) 18 сентября 2019 г.
??? Фантастический Бариновpic.twitter.com/ZLStegDjSU
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