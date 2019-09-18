«Локомотив» вышел вперед в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Байера».

На 37-й минуте встречи после прессинга Федора Смолова Лукас Храдецки грубо ошибся, неудачно отдав пас на защитника. Дмитрий Баринов в подкате перехватил передачу и тем же касанием пробил по пустым воротам.

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