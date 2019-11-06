Стали известны стартовые составы на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Байер» — «Атлетико». В атаке мадридцев сыграют Диегу Коста и Альваро Мората.

«Байер»: Храдецки — Вайзер, Та, Св. Бендер, Венделл — Беллараби, Арангис, Демирбай, Амири — Фолланд, Хаверц.

«Атлетико»: Облак — Ариас, Эрмосо, Фелипе, Лоди — Коке, Томас, Сауль, Корреа —, Коста, Мората.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Байер» — «Атлетико».

Байер — Атлетико

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