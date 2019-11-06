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«Байер» — «Атлетико»: Коста и Мората в стартовом составе гостей

21:50

Стали известны стартовые составы на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Байер» — «Атлетико». В атаке мадридцев сыграют Диегу Коста и Альваро Мората.

«Байер»: Храдецки — Вайзер, Та, Св. Бендер, Венделл — Беллараби, Арангис, Демирбай, Амири — Фолланд, Хаверц.

«Атлетико»: Облак — Ариас, Эрмосо, Фелипе, Лоди — Коке, Томас, Сауль, Корреа —, Коста, Мората.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Байер» — «Атлетико».
Байер — Атлетико

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр группового турнира, обзоры матчей

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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