«Баварию», «Боруссию» и «Порту» могут вернуть в Лигу чемпионов

23 апреля комитет УЕФА обсудит возможное исключение клубов-основателей Суперлиги Европы из Лиги чемпионов, информирует Twitter Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

Если клубы исключат, то победа в Лиге чемпионов может быть автоматически присуждена четвертому полуфиналисту «ПСЖ», клубу, которй не принимает участия в проекте Суперлиги. Другое вариант — возвращение в ЛЧ «Баварии», дортмундской «Боруссии» и «Порту», которые выбыли в четвертьфинале.

Напомним, что в полуфинале Лиги чемпионов играют «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Реал» и «Челси».

Ранее о создании Суперлиги объявили 12 топ-клубов Европы, среди которых три полуфиналиста ЛЧ («Реал», «Манчестер Сити» и «Челси»).

Против Суперлиги жестко выступает УЕФА. В заявление оранизации утверждается, что клубы, которые будут приниматься участие в создании Суперлиги, будут исключены из еврокубков.