14:59 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Бавария": "Знали, что нам достанется "Арсенал"

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Пресс-служба "Баварии" шутливым сообщением отреагировала на жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов. В соперники мюнхенскому клубу достался "Арсенал". Команды играли дург с другом в каждом из предыдущих трех сезонов турнира. Две встречи состоялись на этой же стадии.

"Мы знали, что достанется "Арсенал", - написала пресс-служба "Баварии" в Twitter.

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (2)
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BayDin

акробат... Венгер - миллионер, какой он бедный:)) Но в 1/8 его команде ничего не светит.

18:02

акробат

бедный Венгер

16:11

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