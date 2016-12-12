"Бавария": "Знали, что нам достанется "Арсенал"

Пресс-служба "Баварии" шутливым сообщением отреагировала на жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов. В соперники мюнхенскому клубу достался "Арсенал". Команды играли дург с другом в каждом из предыдущих трех сезонов турнира. Две встречи состоялись на этой же стадии.

"Мы знали, что достанется "Арсенал", - написала пресс-служба "Баварии" в Twitter.