«Бавария» — «Зальцбург»: стартовые составы команд

8 марта на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Зальцбург». Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Бавария»: Нойер, Павар, Зюле, Эрнандес, Киммих, Мусиала, Гнабри, Коман, Мюллер, Сане, Левандовски.

«Зальцбург»: Кен, Ульмер, Вебер, Соле, Кристенсен, Камара, Зайвальд, Капальдо, Аронсон, Адаму, Адейеми.

Напомним, что первая встреча между командами завершилась вничью со счетом 1:1.