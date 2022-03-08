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«Бавария» — «Зальцбург»: стартовые составы команд

Иван Шитик
Корреспондент

8 марта на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Зальцбург». Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Бавария»: Нойер, Павар, Зюле, Эрнандес, Киммих, Мусиала, Гнабри, Коман, Мюллер, Сане, Левандовски.

«Зальцбург»: Кен, Ульмер, Вебер, Соле, Кристенсен, Камара, Зайвальд, Капальдо, Аронсон, Адаму, Адейеми.

Напомним, что первая встреча между командами завершилась вничью со счетом 1:1.

ФК Бавария
ФК Ред Булл Зальцбург
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